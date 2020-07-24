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17:28 24.07.2020

Архиепископ Климент получил постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории

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Архиепископ Климент получил постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории

Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент получил постановление от так называемой "службы судебных приставов Крыма" о сносе храма ПЦУ в Евпатории, сообщается в Телеграм-канале Офиса омбудсмена.

Согласно сообщению, об этом стало известно в пятницу, 24 июля. Снос культового здания требуется в пятидневный срок, а в случае невыполнения поставленных требований в отношении Климента может быть открыто уголовное производство по ст.315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Решение о сносе храма было принято "крымским судом" за якобы отсутствие у Климента доказательств законности использования земельного участка и здания религиозной общиной ПЦУ в Евпатории.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека осуждает такие действия оккупационных властей с целью запугивания прихожан ПЦУ в аннексированом Крыму и отмечают, что территория Крымского полуострова - это территория Украины, где действует украинское законодательство и РФ не имеет права применять свое законодательство в отношении граждан Украины и их имущества в Крыму, что прямо запрещено Женевской конвенцией.

Также в Офисе Омбудсмана подчеркивают, что приговоры т.н.судов в Крыму и преследования по религиозным убеждениям представителей ПЦУ является нарушением ст.9 Европейской Конвенции по правам человека, которая гарантирует каждому право на свободу мысли, совести и религии.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал президента Владимира Зеленского, Кабинет министров и правоохранительные органы принять меры по прекращению давления оккупационными властями в Крыму на ПЦУ.

В опубликованном на сайте ПЦУ заявлении отмечалось, в частности, что оккупационная "администрация Евпатории" обратилась в "суд" с целью обязать Управление Крымской епархии ПЦУ снести собственными силами храм в честь Успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" религиозной общины ПЦУ.

В ПЦУ подчеркивают, что подобные действия являются грубым нарушением международных обязательств РФ в сфере обеспечения прав человека и просят международное сообщество, демократические страны и международные организации, в частности ООН и ОБСЕ, принять неотложные меры, чтобы побудить РФ прекратить грубое нарушение права на свободу совести в Крыму.

Теги: #храм #пцу #крым #климент #церковь
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