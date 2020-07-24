Подготовительные работы по поднятию затонувшего танкера Delfi - крепят трос к одному из буксиров

В Одессе на пляже "Дельфин" идут подготовительные работы по поднятию затонувшего танкера Delfi.

Как сообщает P&O Maritime Ukraine на своей странице в Facebook, в пятницу в 13:30 к Delfi подошли два буксира, которые после подготовительных работ попробуют поднять танкер.

С буксирами работает буксир-нефтесборщик Sea Ant. С его помощью заводят и крепят стальные тросы, поскольку во время первой попытки неделю назад используемый полипропиленовый кормовой канат порвался.

"Работы проводит подрядная организация, которую нанял судовладелец. В операции принимает участие буксир P&O Maritime Ukraine, с помощью которого танкер попробуют поставить на ровный киль", - отмечается в сообщении.

Предоставленный P&O Maritime Ukraine буксир P&O Balqis мощнее, чем буксир, участвовавший в первой попытке эвакуации Delfi. Мощность P&O Balqis составляет 5200 л.с. при тяговом усилии 65 тонн.

По информации компании, утром в пятницу водолаазы продолжали подготовительные работы с танкером, вокруг него установили дополнительный ряд боновых заграждений, которые должны помешать возможному разливу топлива.

Прибывший из порта "Пивденный" к Delfi Sea Ant будет также следить за экологической безопасностью, и устранять возможные разливы нефтопродуктов.

Как сообщалось, субподрядчик уже осуществлял попытку поднятия судна, но из-за допущенных ошибок в просчетах сорвало трос.

Ранее руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной и предложил правительству предоставить полномочия АМПУ как ответственной службе принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

В ноябре 2019 года в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы – судно сорвало с якоря. В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор. 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины).

4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал тогда президент.

13 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что контролирует ход работ по подъему танкера Delfi в Одессе, и при условии ясной погоды и отсутствия волн они будут завершены до 20 июля.

21 июля АМПУ потребовала от судовладельца танкера Delfi передать ему право эвакуировать аварийный танкер.