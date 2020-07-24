События

16:03 24.07.2020

В Тернополе неизвестный сообщил о минировании ж/д колеи, взрывное устройство не обнаружено

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В Тернополе неизвестный сообщил о минировании ж/д колеи, взрывное устройство не обнаружено

Правоохранители Тернополя проверили информацию о минировании железнодорожной колеи в пятницу днем, сообщение не подтвердилось, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

"В пятницу, 24 июля, около 14:00 сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение о закладке взрывного устройства на колеи железнодорожного вокзала. На место происшествия выехали все экстренные службы", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, из админздания вокзала эвакуировали около полсотни человек.

Взрывотехники обследовали территорию, взрывное устройство не обнаружено. Информация о минировании не подтвердилась.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) в соответствии со ст.259 УК.

Теги: #тернополь #полиция #желдорога #минирование
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