В Тернополе неизвестный сообщил о минировании ж/д колеи, взрывное устройство не обнаружено

Правоохранители Тернополя проверили информацию о минировании железнодорожной колеи в пятницу днем, сообщение не подтвердилось, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

"В пятницу, 24 июля, около 14:00 сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение о закладке взрывного устройства на колеи железнодорожного вокзала. На место происшествия выехали все экстренные службы", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, из админздания вокзала эвакуировали около полсотни человек.

Взрывотехники обследовали территорию, взрывное устройство не обнаружено. Информация о минировании не подтвердилась.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) в соответствии со ст.259 УК.