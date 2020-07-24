В Харькове суд взял под стражу вероятного сообщника "луцкого террориста"

Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Михайленко, который может быть сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, вместе с тем следственный судья Виктор Черняк установил возможность внесения залога в в сумме 175 тыс. 760 грн.

Мера пресечения действует до 18 сентября. На определение следственного судьи может быть подана апелляция.

Отвечая на вопросы журналистов после оглашения определения, Михайленко заявил, что намерен внести залог.

Как сообщалось, следователь Дмитрий Дорошенко просил суд определить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По данным следствия, Михайленко отправлял посылку Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников, а граната, изъятая у Кривоша была аналогична тем, что изъяли при обыске у Михайленко.

"Установлено, что Михайленко 17.07.2020 года в 9:39 через отделение "Новой почты" №38 в Харькове, отправил посылку в Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу... При задержании Кривоша, у него была обнаружена ручная граната наступательного действия РГД-5, аналогичная тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина Михайленко", - сказал Дорошенко.

Адвокат Андрей Костяный в свою очередь утверждает, что в посылке, отправленной его подзащитным, были 3 старинные коллекционные монеты, а не оружие. Михайленко отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении. Он также заявил, что не является пособником "луцкого террориста". Подозреваемый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось, Михайленко был задержан в ночь на 22 июля. У него дома были найдены оружие и боеприпасы (3 пистолета, 6 гранат, 67 патронов калибра 7.62, 33 патрона калибра 7.65, 122 патрона калибра 12/70, ружье Cobalt). Часть из них была зарегистрирована, часть - нет. Михайленко объявлено о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины.

Ранее, утром 21 июля в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек.

Полиция установила личность правонарушителя – Максим Кривош (1975 г.р), официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья. Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

В сети Интернет была размещена книга автора "Максима Плохого", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вечером все заложники – 13 человек были освобождены, террорист задержан. Также в Харькове был задержан его вероятный сообщник. Этому предшествовал разговор с Кривошем президента Украины Владимира Зеленского, размещение в соцсетях видеообращения главы государства о необходимости просмотра документального фильма о защите животных (этого требовал злоумышленник). Сразу после освобождения заложников видеообращение было удалено.

22 июля правоохранители сообщили Кривошу о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).

23 июля горрайонный суд Луцка избрал Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 сентября.