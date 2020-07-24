В деле руководителя "Дома милосердия" Кучапина правоохранители проверят все версии его смерти

Во время осмотра места смерти в Киеве руководителя "Дома милосердия" Алексея Кучапина фактов, которые сразу бы указали на насильственную смерть, обнаружено не было, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Производство зарегистрировано по ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Производство именно по этой статье регистрируется всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила из каких-то негативных обстоятельств. Однако, при осмотре места гибели Алексея Кучапина, фактов, которые сразу бы указали на насильственный характер смерти, обнаружено не было", - отметил Геращенко, передает пресс-служба МВД на странице в Фейсбуке в пятницу.

Он отметил, что однако полиция проверит всю имеющуюся информацию, а также правоохранители ожилают выводы ряда судебно-медицинских экспертиз.

Как сообщалось, об исчезновении 39-летнего мужчина 19 июля сообщила его жена. По ее словам, супруг 16 июля уехал на машине в город Днепр и с тех пор на связь не выходил.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, полицейские начали устанавливать местонахождение пропавшего. Так, 21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили правоохранители.

Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи.

При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе выявили записку.

Кроме того, полиция подчеркнула, что пятна на мебели, о которых ранее писали в СМИ, появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, поскольку мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов по Цельсию.

ОО "Дом милосердия" занимается помощью бездомным и инвалидам.