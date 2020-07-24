Российские наемники блокируют проезд миссии ОБСЕ через КПВВ на Донбассе

Российские наемники продолжают блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) якобы из-за карантинных ограничений, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Так, пересекая линию разграничения со стороны подконтрольной правительству Украины территории, они каждый раз получают отказ от представителей российско-оккупационных войск в проезде на временно оккупированную территорию", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Согласно штабу ООС, российские наемники мотивируют отказ во въезде проведением карантинных мер.

Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.