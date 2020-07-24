События

14:57 24.07.2020

В Черновицкой области произошло землетрясение

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В Черновицкой области произошло землетрясение

В Черновицкой области в четверг, 23 июля, вечером произошло землетрясение магнитудой 2,0, сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

"Источник землетрясения находился в районе с. Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км и не несет никакой угрозы. ", - сказано в сообщении.

Зарегистрировано землетрясение в 17:49 в четверг. По расчетам, интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей

Теги: #черновицкая_область #землетрясение
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