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14:05 24.07.2020

Рассмотрение апелляции по делу нацгвардейца Маркива начнется в сентябре в Милане

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Рассмотрение апелляции по делу нацгвардейца Маркива начнется в сентябре в Милане

В Италии в сентябре начнется обжалование приговора по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Обжалование приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемического кризиса его отложили на осень. Заседание суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана", - говорится в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

Так, в ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, произошедшему 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку Славянска.

Как сообщалось, 12 июля 2019 года судом присяжных города Павия (Ломбардия) в Италии был приговорен к 24 годам тюрьмы старший сержант Нацгвардии Украины Виталий Маркив.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили приговор судаМаркиву.

Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняютМаркива. Президент Украины отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения делаМаркива.

Предполагалось, что Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитойМаркива, весной 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса заседание было отложено на неопределенный срок.

Теги: #италия #маркив #суд #мвд
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