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14:04 24.07.2020

Новые теплосети, которые прокладывают в Киеве вместо старых аварийных, имеют срок эксплуатации около 50 лет - Пантелеев

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Новые теплосети, которые прокладывают в Киеве вместо старых аварийных, имеют срок эксплуатации около 50 лет - Пантелеев

Новые тепловые сети, которые прокладывают в Киеве вместо аварийных, имеют срок эксплуатации около 50 лет, в этом году коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществит замену более 100км трубопроводов заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"Город ежегодно инвестирует около полумиллиарда гривень в модернизацию тепловых сетей, чтобы старые изношенные сети, которые буквально рассыпаются на глазах после того, как их раскопали, заменить на современные и надежные. К октябрю мы планируем завершить перекладку трубопроводов на 28 масштабных локациях реконструкции. На это устремятся почти 450 млн грн в качестве бюджетных средств, так и средств предприятия "Киевтеплоэнерго", - цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА.

Согласно информации, найти перечень адресов можно на официальном сайте "Киевтеплоэнерго" по ссылке: https://kte.kmda.gov.ua/gmap/.

Заместитель председателя КГГА отметил, что киевский теплоэнергетический комплекс входит в тройку крупнейших в Европе. Однако 80% теплосетей столицы исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

Реконструкция сетей будет осуществляться во всех районах города. Масштабные работы планируются на Виноградаре, Троещине, Нивках, Теремках, Борщаговке и в центральной части города.

В КГГА напомнили, что в прошлом году в столице заменили 130 км изношенных теплосетей. Благодаря этому в прошлом отопительном сезоне снизилась аварийность, а теплопотери уменьшились на 2%.

Теги: #киев #кгга #теплосети #пантелеев
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