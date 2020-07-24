Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских СИЗО

Министр юстиции Украины запустил услугу подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.

"Отныне Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах. Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания", - написал Малюська на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу.

По его словам, приобрести сертификат можно онлайн, а действует он только в течение 6 месяцев после покупки.

"Если в течение указанного срока одаряемый не взято под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующем следственному изолятору", - добавил министр.

Малюська напомнил, что платные камеры работают в Киеве, Чернигове, Львове, Черновцах, Хмельницком, Виннице, Харькове, Житомире, Ивано-Франковске, Днепре и ряде других городов Украины.