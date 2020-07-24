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13:23 24.07.2020

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране авиалайнера МАУ подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет

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Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране авиалайнера МАУ подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского авиалайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики (рейса - ИФ) PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе", - написал он на странице в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #самописцы #енин #мид
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