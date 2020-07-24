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13:07 24.07.2020

Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору предприятия "Укроборонпрома" за нанесение государству 5 млн грн убытков

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Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору предприятия "Укроборонпрома" за нанесение государству 5 млн грн убытков

Следователи Национальной полиции Украины сообщили о подозрении бывшему директору предприятия концерна "Укроборонпром", который из-за несвоевременной оплаты заключенного с западными партнерами контракта в 2017 году нанес государству ущерб в размере почти 5 млн грн.

"Сейчас следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Как сообщалось, правоохранители установили, что чиновник нарушил ряд нормативно-правовых актов и сорвал поставки стрелкового оружия для военнослужащих Министерства обороны Украины.

Одно из предприятий, которое входит в состав концерна "Укроборонпром", получило финансирование от Минобороны на закупку у иностранных партнеров партии стрелкового вооружения. Директор предприятия, который в то время находился в должности, заключил дополнительный договор по поставке оружия для военнослужащих. О своих действиях чиновник руководству Минобороны и "Укроборонпрома" не сообщил.

Вследствие увеличения суммы авансового платежа оплата за оружие не была осуществлена вовремя. Поэтому служебная халатность фигуранта привела к невыполнению государственного оборонного заказа на закупку вооружения для нужд военных. Кроме того, за невыполнение условий и сроков контракта госпредприятию пришлось уплатить штрафные санкции в сумме 5 млн грн.

Теги: #подозрение #укроборонпром #полиция #ущерб
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