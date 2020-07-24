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12:55 24.07.2020

Кличко просит СБУ и полицию усилить меры безопасности в столице

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Кличко просит СБУ и полицию усилить меры безопасности в столице

Мэр Киева Виталий Кличко просит правоохранительные органы усилить меры безопасности в Киеве в связи с участившимися попытками дестабилизации ситуации в Украине.

"Друзья! Обратился в правоохранительные органы, в частности в СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными. Это и патрулирование в городе. Обеспечение правопорядка. И более эффективная работа по предупреждению возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в пятницу.

Мэр отметил, что такие меры необходимы из-за происходящего в стране, особенно в последние дни.

"У нас каждый день сообщения о десятках минирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Жгут дома и авто ... Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать. Этого нельзя допустить! Безопасность сегодня является одним из важнейших вопросов", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #кличко #безопасность
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