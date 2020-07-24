В Стамбуле в присутствии Эрдогана проходит церемония открытия мечети Айя-София

Церемония открытия комплекса Айя-София в статусе мечети проходит в пятницу в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.

К архитектурному комплексу с самого утра начали приходить мусульмане, желающие принять участие в пятничной молитве, которая впервые за почти 90 лет пройдет в Айя-Софии.

Президент страны Реджеп Эрдоган также участвует в церемонии. На видеокадрах видно, что у всех находящихся в мечети, в том числе у турецкого лидера, на лицах - маски.

Для обеспечения безопасности на этом массовом мероприятии стражи порядка развернуты контрольно-пропускные пункты. Также работают сотрудники медицинских служб, которые из-за пандемии коронавируса будут измерять у всех приходящих температуру.

Накануне в архитектурном комплексе завершились последние подготовительные работы. Христианские мозаики и фрески на время мусульманских молитв закрыли шторами.

10 июля президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.