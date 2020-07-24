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12:30 24.07.2020

В Киеве 800км ливневой канализации, большую часть которой не ремонтировали десятилетиями – Кличко

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В Киеве 800км ливневой канализации, большую часть которой не ремонтировали десятилетиями – Кличко

В столице Украины 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали десятилетиями, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали десятилетиями. Поэтому, там, где делают сегодня реконструкцию и капитальный ремонт дорог, обязательно меняют или прокладывают новую ливневую канализацию", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

Он отметил, что только за последние полтора года такие работы осуществили во время ремонта улиц: Магнитогорской, Газопроводной, Васильковской, Семьи Кульженко, Алматинской, Федорова, Чорнобильськоï и Туполева.

Также сделали капитальный ремонт трех коллекторов дождевой канализации.

"Сегодня продолжаются работы по реконструкции сети городской дождевой канализации на территории, прилегающей к Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Также сотрудники "Киевавтодора" постоянно осуществляют работы по очистке и ремонту гидротехнических сооружений, находящихся на балансе коммунальной корпорации", - отметил Кличко.

Теги: #киев #кличко #канализация
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