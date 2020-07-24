В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 118 жителей столицы, 121 человек выздоровел, один умер - Кличко

Коронавирус в столице подтвердили еще у 118 киевлян, также 121 человек за прошедшие сутки выздоровел, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще у 118-ти жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

Так, среди заболевших 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 7 девочек от одного года до 16 лет, а также 57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет. И двое мальчиков - девяти месяцев и одного года.

По словам мэра Киева, в столичных больницах с диагнозом коронавирус сейчас находятся 283 больных: из них 19 детей.

"45 больных - в тяжелом состоянии. 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов - в медучреждениях с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы, 24 июля, выявлено 972 новых случая инфицирования коронавирусом, 20 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 886 выздоровели. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 366 человек.