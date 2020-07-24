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11:57 24.07.2020

СБУ идентифицировала всех российских наемников, причастных к гибели украинских военных при освобождении Лисичанска

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СБУ идентифицировала всех российских наемников, причастных к гибели украинских военных при освобождении Лисичанска

Сотрудники Службы безопасности Украины установили и объявили в розыск российских наемников, которые 23 июля 2014 года в г.Лисичанске (Луганская область) совершили вооруженное нападение на подразделение украинских военных, сообщает пресс-центр СБУ.

"В результате вражеской атаки погибли полковник Александр Радиевский, подполковники Павел Сницар и Василий Спасенов, солдат срочной службы Игорь Коцяр. Ранения различной степени тяжести получили 10 других военнослужащих. Герои попали в вооруженную засаду, организованную боевиками на въезде в Лисичанск", - говорится в сообщении.

Так, в ходе проведения комплекса следственных и розыскных мероприятий, осуществленных в рамках начатого уголовного производства, сотрудники ведомства установили персональные данные боевиков и получили доказательства их причастности к преступлению.

Также задокументировано, что в состав террористической группировки, совершившей нападение на военнослужащих, входило двое граждан РФ - жителей г.Электрогорск Московской области по прозвищу "Волк" и "Ведун", которые принадлежали к группировке "Сибиряки".

"В группе также было трое местных боевиков - жители г.Лисичанска и г.Счастье. В июне 2014 года наемники прошли специальную диверсионную подготовку на военных базах в Ростовской области РФ", - добавили в СБУ.

Силы антитеррористической операции полностью освободили Лисичанск от боевиков 24 июля 2014 года, выжившие боевики бежали на временно оккупированную территорию Луганской области или в Россию.

21 июля 2020 года следователи СБУ сообщили пяти установленным боевикам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.260 и ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины. Они объявлены в розыск.

Также продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к гибели в тот день украинских военных.

Теги: #нападение #сбу #розыск #лисичанск #наемники_рф
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