Полиция Киевщины проводит мероприятия по задержанию вооруженного злоумышленника, застрелившего бизнесмена

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают вооруженного злоумышленника, который накануне вблизи с.Артемовка (Бориспольский р-н, Киевская обл.) осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль "Тoyota Сamry", за рулем которого находился 44-летний житель Киева, от чего последний скончался.

"От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В салоне также был сын погибшего. Мальчик не пострадал", - сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области в пятницу.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники местной полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи, сотрудники Следственного управления и Управления уголовного розыска полиции Киевщины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"По розыску злоумышленника продолжаются оперативно - розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четверг, 23 июля, вечером в программе "Чрезвычайные новости" на канале ICTV сообщили киевского бизнесмена Игоря Плекана расстреляли в автомобиле под Киевом, находящегося в салоне семилетнего сына киллеры отпустили.

"44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в с.Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочила из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов", – сообщили в программе.

По информации телеканала, в мужчину попало как минимум 4 пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене.

"Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать дальше. И он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно - ранения были смертельными", – сообщили на ICTV.

По словам жены бизнесмена, угрозы от неизвестных поступали регулярно, но Плекан все время ее успокаивал.

По информации телеканала, правоохранители уже имеют оперативные наработки, в ближайшее время ожидаются задержания фигурантов убийства.