События

11:56 24.07.2020

В выходные дни в Украине ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди

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В выходные дни в Украине ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди

В выходные дни на территорию Украины переместится более теплая воздушная масса и в большинстве областей температура повысится, особенно днем; в северо-западной части страны в зоне влияния атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди, на остальной территории будет сухо, сообщает в пятницу Укргидрометцентр.

В субботу ночью без осадков, днем в западных, местами Житомирской, Киевской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье и в Карпатах кое-где значительные дожди. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, на северо-востоке и востоке страны 8-13°; днем 24-29°, в южных и Днепропетровской областях до 31°.

В Киеве в субботу без осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 июля самая высокая температура днем была 35,3 в 2015г., самая низкая ночью 9,9 в 1954г.

В воскресенье, 26 июля, в западных, местами северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 11-17°, днем 23-29°; на остальной территории ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 27-34°.

В Киеве в воскресенье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

24 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-26°; в Днепре в пределах Киева 23°.

Теги: #укргидрометцентр
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