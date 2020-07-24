МТСБУ разоблачило попытки мошенничества за рубежом при оформлении ДТП с участием авто с украинской регистрацией

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) в конце марта вместе со страховыми компаниями провело ряд мероприятий по выявлению возможного страхового мошенничества при оформлении ДТП с помощью европротокола на территории Республики Венгрия, сообщило Бюро в пятницу.

Согласно пресс-релизу, при проведении мониторинга страховых выплат показался подозрительным тот факт, что в некоторых случаях между моментом заключения "Зеленой карты" в пункте пропуска на государственной границе между Украиной и Венгрией и моментом наступления ДТП проходил незначительный промежуток времени, за который физически невозможно было преодолеть расстояние между границей и окрестностями Будапешта, где случилось ДТП.

Служба безопасности МТСБУ по этому признаку провела анализ всех заявленных требований, выплаченных страховщиками-полными членами МТСБУ по международным договорам страхования "Зеленая карта" за январь 2018 -март 2020 по компенсации вреда, причиненного в результате ДТП на территории Венгрии по вине зарегистрированных в Украине автомобилей.

В результате проведенного анализа было установлено 86 случаев возможных мошеннических действий, которые заключались в оформлении фиктивных ДТП на территории Венгрии.

С целью противодействия страхового мошенничества МТСБУ был проведен комплекс мероприятий по проведению тщательной проверки обстоятельств заключения договоров "Зеленая карта" и обстоятельств ДТП, которые произошли по этим договорам. В ходе такой проверки страховщики взяли письменные объяснения у страхователей, по вине которых произошли ДТП за рубежом.

В результате был выявлен ряд случаев с явными признаками мошеннических действий по оформлению фиктивных ДТП с территории Венгрии, совершенных той же группой лиц.

По выявленным фактам возможного мошенничества открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники; наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет).

Сейчас Национальная полиция сделала запросы в компетентные органы Венгрии о международной правовой помощи с целью проведения допроса других участников ДТП, по которым имеются подозрения относительно их фиктивности. Также МТСБУ направило запрос в Бюро автострахования Венгрии, которое в свою очередь обратилось в правоохранительные органы страны. Правоохранительные органы Венгрии проверят, были ли получены в случаях, в отношении которых есть подозрения в возможных мошеннических действиях, справки от полиции, удостоверяющих факт и обстоятельства ДТП.

"Несмотря на карантин, МТСБУ проводит мероприятия в рамках проекта " СТОПфальшивка". Мы продолжаем строить системную работу по противодействию страховому мошенничеству. Ее результаты имеют большое значение как для страховщиков ОСАГО, чей бизнес не терпит вреда от мошенников, так и для украинских автовладельцев, которые имеют еще больше оснований доверять рынку страхования", - отмечает генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко, слова которого приводятся в сообщении.