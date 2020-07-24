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11:16 24.07.2020

Суд удовлетворил апелляционную жалобу Минкультуры о признании за государством права собственности на 7,4 млн акций "Одесской киностудии"

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Суд удовлетворил апелляционную жалобу Минкультуры о признании за государством права собственности на 7,4 млн акций "Одесской киностудии"

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Министерства культуры и информационной политики о признании за государством право собственности на 7 400 065 акций ЧАО "Одесская киностудия".

"Соответствующим постановлением суд полностью отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 21.01.2020 года по делу № 910/5090/19 и принял новое решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано полностью", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Как сообщалось, в январе Хозсуд Киева удовлетворил иск ЧАО "Одесская киностудия" и постановил истребовать у Министерства культуры в пользу ЧАО 7 400 065 акций киностудии.

Теги: #суд #одесская_киностудия
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