ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 8,3% абитуриентов, по истории Украины 13,2% - УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе сдали 91,7% абитуриентов, а по истории Украины – 86,8% абитуриентов.

"Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по украинскому языку и литературе, что соответствует 22 тестовым баллам, по истории Украины - 25, по иностранным языкам - 17, по биологии - 22. Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на языке, который не относится к славянской группе языков, или на языке коренных народов, установлен адаптивный порог, который соответствует 15 баллам", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

Таким образом, от общего количества абитуриентов, принимавших участие в тестировании по каждому из данных предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели по украинскому языку и литературе 91,7% человек, по истории Украины – 86,8%, по английскому языку – 92,7%, по испанскому языку – 88,7%, по немецкому языку – 88,6%, по французскому языку – 92,2% и по биологии – 94,5%.

Как сообщалось, ВНО по математике не сдали 13% абитуриентов, а по физике 8%.