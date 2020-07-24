В ВСУ начнут определение конкретных форм взаимодействия с НАТО в формате Партнерства расширенных возможностей

Эксперты начнут работу по определению конкретных форм будущего взаимодействия Украины с НАТО в формате Партнерства расширенных возможностей (EOP), сообщила офицер отдела Главного управления военного сотрудничества и верификации Вооруженных сил Украины капитан Юлия Щукина.

"На данный момент с получением Украиной статуса государства-партнера с расширенными возможностями в Вооруженных силах Украины начата работа по наполнению практическим содержанием определенных направлений для получения вышеупомянутых преимуществ. В частности главнокомандующим Вооруженных сил Украины было отправлено письмо главе военного комитета НАТО с позицией украинского военного руководства по вышеупомянутому вопросу. На очереди - переход к совместной работе экспертов по определению конкретных форм будущего взаимодействия с НАТО в формате EOP", - сказала она в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

До этого Щукина пояснила, какие преимущества получит Украина, став Партнером программы расширенных возможностей НАТО.

"Украина сможет принимать участие в планировании операций НАТО, получит допуск ко всем учениям НАТО, что даст доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средств. Представители Украины смогут занимать должности в штаб-квартире и командных структурах НАТО. Участие в программе также предусматривает углубление сотрудничества по поддержке безопасности в акватории Черного моря. Программа также предусматривает совместное противодействие киберугрозам, международному терроризму и организованной преступности", - отметила она.

Также офицер добавила, что преимуществом, актуальным с точки зрения борьбы с современными вызовами и угрозами, является допуск представителей государства со статусом EOP к учениям НАТО по кибербезопаснисти и расширение возможностей участия в учебно-тренировочных мероприятиях по этой тематике. Также статус предусматривает интенсификацию обмена информацией.

"В то же время этот перечень преимуществ не является исчерпывающим. Дополнительные возможности могут быть предложены НАТО каждой отдельной стране-участнице EOP в зависимости от национальных потребностей. Предоставление Украине статуса EOP стало признанием значительного взноса нашего государства в усилия НАТО по поддержке международного мира и безопасности, активного участия представителей Украины в программах и инициативах Альянса, а также ее важности для НАТО, как прогнозированного партнера", - подчеркнула Щукина.

Как сообщалось, 12 июня Украина стала членом программы расширенных возможностей НАТО.