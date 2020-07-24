Всемирный банк призывает власти Украины обеспечить беспристрастное и оперативное расследование поджога дома Шабунина

Всемирный банк в Украине выражает глубокую обеспокоенность в связи с пожаром в доме председателя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина и призывает власти Украины обеспечить беспристрастное и оперативное расследование.

"Всемирный банк присоединяется к ЕС, Великобритании и других международных партнеров, выражая глубокую обеспокоенность пожаром в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и угрозой для его семьи. Мы призываем украинские органы власти обеспечить беспристрастное и оперативное расследование, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - говорится в заявлении ВБ в Украине, обнародованном на странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Во Всемирном банке подчеркивают, что гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно быть в состоянии выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия.

Как сообщалось, 23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома. "На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал Шабунин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Активист отметил, что несколько недель назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.