Судовладелец Delfi сегодня снова попытается поднять судно, в случае неудачи работы будут осуществляться силами АМПУ

Судовладелец затонувшего танкера Delfi в Одессе в пятницу осуществит еще одну попытку поднять судно, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Завтра у судовладельца будет последняя попытка, чтобы поднять судно. Если она будет неудачной, они передают нам право начать работы силами АМПУ (Администрация морских портов Украины - ИФ), и это уже будет наша ответственность. Чтобы контролировать ситуацию, в воскресенье и понедельник я буду в Одессе и буду сообщать вам о ходе событий", - написал он на своей странице в Facebook в четверг вечером.

Министр также рассказал, что в четверг, в 9 утра, на поверхности воды возле затонувшего танкера наблюдалась серая пленка с серебристым налетом и первыми признаками цветности. Работники Одесского филиала АМПУ сразу сообщили об обнаруженном загрязнении в Государственную экологическую инспекцию в Одесской области, чтобы зафиксировать его и осуществить процедуру отбора проб морской воды.

По его словам, после этого специалисты провели процедуру отбора проб морской воды в контрольной и фоновой точках бонового заграждения. Оно устанавливалось субподрядчиком - ООО "СМК" вокруг судна для его поднятия. Часть бонового заграждения потеряла натяжение и погрузилась в воду, что и привело к утечке остатков нефтепродуктов и загрязнению поверхностных вод.

"В АМПУ быстро отреагировали: доставили и установили второй круг бонового заграждения, чтобы закрыть вход со стороны моря и не допустить распространения загрязнения акватории порта, организовали локализацию остатков нефтепродуктов за пределами бонового пространства возле затонувшего танкера", - отметил Криклий.

Кроме того, по его словам, также планируется установить очиститель и дополнительную линию бонового заграждения перед поднятием, чтобы остатки нефтепродуктов не попали за пределы бонов на пляж "Дельфин".

Как сообщалось, субподрядчик уже осуществлял попытку поднятия судна, но из-за допущенных ошибок в просчетах сорвало трос.

Ранее руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной и предложил правительству предоставить полномочия АМПУ как ответственной службе принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

В ноябре 2019 года в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы – судно сорвало с якоря. В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор. 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины).

4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал тогда президент.

13 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что контролирует ход работ по подъему танкера Delfi в Одессе, и при условии ясной погоды и отсутствия волн они будут завершены до 20 июля.

21 июля АМПУ потребовала от судовладельца танкера Delfi передать ему право эвакуировать аварийный танкер.