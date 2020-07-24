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10:32 24.07.2020

Полиция продолжает поиски злоумышленника из Полтавы, удерживавшего в заложниках полицейского

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Полиция продолжает поиски злоумышленника из Полтавы, удерживавшего в заложниках полицейского

Правоохранители в пятницу продолжают поиски человека, который взял в заложники полицейского, а потом отпустил его. В поисковой операции задействована авиация, работают кинологи.

"По состоянию на утро пятницы поисковая операция продолжается. Всю ночь полицейские службы обследовали местность, работают также кинологи, задействована авиация - вертолет", - рассказали агентству в пресс-службе Нацполиции Украины.

В Нацполиции призвали местных жителей не пытаться контактировать со злоумышленником и пытаться задержать, а сообщить о его местонахождении правоохранителям, поскольку этот человек вооружен и может представлять опасность. В полиции отметили, что когда он сбегал с гранатой в руке.

Как сообщалось, в Полтаве 23 июля утром была начата спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

Полиция сообщила, что злоумышленник является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке, заложник невредим.

Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области.

Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст.348, ст.349, ч.1 ст.263 УК Украины).

Теги: #полиция #поиски #злоумышленник
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