Киевсовет временно установил паевое участие для летних площадок кафе и ресторанов в размере 1 грн

Киевский городской совет временно установил размер паевого участия в 1 грн для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов в столице.

"Соответствующее решение будет действовать для летних площадок - временно, с 1 мая до 31 октября 2020 года. Для сезонных - временно, с 1 января до 31 декабря 2020 года", - сообщил Киевсовет на своем сайте в четверг вечером.

Ранее уплаченные паевые взносы будут засчитаны на следующий период.

Кроме того, зарегистрированные в 2019 году летние и сезонные площадки смогут получить новые документы на размещение без согласования в департаменте градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрациии в течение двух рабочих дней, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа 2020 года.