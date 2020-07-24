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09:35 24.07.2020

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ прошла удачно, сообщил замглавы МИД Украины

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Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ прошла удачно, сообщил замглавы МИД Украины

Во Франции завершили обработку бортовых самописцев сбитого в Иране украинского авиалайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ), сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин Громадському радио.

"Все данные с двух самописцев… считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка – один из его этапов", - сказал Енин.

Он добавил, что невозможно спрогнозировать, сколько будет продолжаться техрасследование.

Кроме того, о завершении анализа данных бортовых самописцев сообщило Бюро исследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #франция #самописцы #мид
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