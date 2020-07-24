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09:11 24.07.2020

В Украине 972 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 886 выздоровели, 20 новых жертв вируса – СНБО

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В Украине 972 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 886 выздоровели, 20 новых жертв вируса – СНБО

За минувшие сутки в Украине на утро пятницы зафиксировано 972 новых случая заболевания Covid-19, 886 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 20 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 23 июля, сообщалось о 856 заболевших, 22 июля - о 829 новых случаях, 21 июля было 673 новых заболевших Covid-19. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 62 823 человек, выздоровевших – 34 886, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 571 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 366 человек, что на 66 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (126) и Киеве (118).

Теги: #снбо #коронавирус
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