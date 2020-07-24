Трамп из-за COVID-19 решил не проводить съезд республиканце в Джексонвилле

Президент США Дональд Трамп объявил, что решил отменить часть съезда республиканцев, которую планировалось провести в конце августа в Джексонвилле (штат Флорида).

"Сейчас не время для этого", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме. Трамп пояснил, что сейчас нужно сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом, а не на проведении массовых мероприятий.

Изначально съезд, на котором официально объявят, что Трамп будет кандидатом в президенты от республиканцев на следующих выборах, планировалось провести в штате Северная Каролина. Затем из-за COVID-19 организаторы перенесли все массовые мероприятия во Флориду. Однако потом в этом штате стал активно распространяться вирус, и поэтому Трамп отменил съезд в Джексонвилле.

Таким образом, официальная часть съезда пройдет с ограниченным числом участников в Северной Каролине. Массовых мероприятий не будет вообще.

Трамп пояснил, что собирается обратиться к сторонникам, но не "вживую", а в онлайн-режиме.