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08:20 24.07.2020

Киевский академический театр кукол откроет сезон 8 августа, спектакли будут ставить на летней сцене

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Киевский академический театр кукол откроет сезон 8 августа, спектакли будут ставить на летней сцене

8 августа Киевский академический театр кукол откроет девяносто четвёртый сезон, представления будут демонстрировать на новой летней сцене на 50 мест, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"8 августа Киевский академический театр кукол впервые после объявления карантина пригласит зрителей на просмотр спектаклей. В новом сезоне изменят локацию: спектакли будут демонстрировать на новой летней сцене на свежем воздухе на 50 мест. Для детей подобрано удобное время показа - суббота и воскресенье в 11:00, когда солнце скрывается за башнями замка и зрителям на улице комфортно", – сказано в сообщении на сайте мэрии в четверг.

8 августа в 21:00 состоится эксклюзивный показ вечернего представления "Любовь дона Перлимплина" и джем-сешн "Страстная Испания" (зрителей приглашают уже в 20:00 со своими музыкальными инструментами - поиграть и обсудить спектакль). 15 августа - премьера "санитарного" спектакля "Зубастая потеря".

Также театр подготовил демонстрации "спектаклей на воде" - любимые спектакли на борту судов пароходной компании "Гидропарк". Спектакли для взрослых "Кайдашева семья" и "Оскар" будут играть в обычном режиме (большой и малый зал соответственно), но с ограниченным количеством зрителей.

В КГГА подчеркнули, что все сотрудники театра работают в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки), при входе зрители будут проходить температурный скрининг, между сиденьями предусмотрена дистанция.

Теги: #киев #театр_кукол #открытие
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