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08:03 24.07.2020

Под Киевом в авто расстреляли бизнесмена Плекана

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Под Киевом в авто расстреляли бизнесмена Плекана

Киевского бизнесмена Игоря Плекана в четверг вечером расстреляли в автомобиле под Киевом, находящегося в салоне семилетнего сына киллеры отпустили, сообщили в программе "Надзвичайні новини" на канале ICTV в четверг вечером.

"44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в с.Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочила из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов", – сообщили в новостях.

По информации телеканала, в мужчину попало как минимум 4 пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене.

"Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать дальше. И он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно - ранения были смертельными", – сообщили на ICTV.

По словам жены бизнесмена, угрозы от неизвестных поступали регулярно, но Плекан все время ее успокаивал.

По информации телеканала, правоохранители уже имеют оперативные наработки, в ближайшее время ожидаются задержания фигурантов убийства.

Теги: #киевская #бизнесмен #убийство
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