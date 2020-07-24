Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 4 млн

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах по состоянию на 5:35 (по Киеву) пятницы был зафиксирован 4 млн 034 тыс. 831 случай заражения, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв вируса достигло в США 144 тыс. 242, информировал университет.

Мировые СМИ обращают внимание, что в четверг вечером в США число летальных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний третий день подряд превысило 1,1 тыс. человек: 1 тыс. 118. В среду сообщалось о 1 тыс. 135 новых смертных случаях, во вторник - об 1 тыс. 141.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета на 05:35 пятницы, насчитывалось 15 млн 446 тыс. 043 инфицированных, скончались 632 тыс. 173 человека.