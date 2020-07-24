События

07:48 24.07.2020

Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 4 млн

1 мин читать
Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 4 млн

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах по состоянию на 5:35 (по Киеву) пятницы был зафиксирован 4 млн 034 тыс. 831 случай заражения, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв вируса достигло в США 144 тыс. 242, информировал университет.

Мировые СМИ обращают внимание, что в четверг вечером в США число летальных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний третий день подряд превысило 1,1 тыс. человек: 1 тыс. 118. В среду сообщалось о 1 тыс. 135 новых смертных случаях, во вторник - об 1 тыс. 141.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета на 05:35 пятницы, насчитывалось 15 млн 446 тыс. 043 инфицированных, скончались 632 тыс. 173 человека.

 

Теги: #сша #ситуация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:03 23.07.2020
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год

17:04 23.07.2020
Группа американских инвесторов может установить контроль над TikTok

Группа американских инвесторов может установить контроль над TikTok

13:59 23.07.2020
Мэр Славянска заразился коронавирусом

Мэр Славянска заразился коронавирусом

13:34 23.07.2020
Введение временного базового дохода для самых нуждающихся в мире позволит замедлить распространение COVID-19 - ООН

Введение временного базового дохода для самых нуждающихся в мире позволит замедлить распространение COVID-19 - ООН

11:59 23.07.2020
В ВСУ за сутки 16 человек заболели COVID-19, выздоровели 7

В ВСУ за сутки 16 человек заболели COVID-19, выздоровели 7

11:04 23.07.2020
Киеве за сутки COVID-19 выявили у 112 человек, 13 – госпитализировали – Кличко

Киеве за сутки COVID-19 выявили у 112 человек, 13 – госпитализировали – Кличко

09:57 23.07.2020
Глава Госагентства развития туризма Украины Олеськив заразилась коронавирусом, команда ГАРТ на карантине – Ткаченко

Глава Госагентства развития туризма Украины Олеськив заразилась коронавирусом, команда ГАРТ на карантине – Ткаченко

09:35 23.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины – СНБО

Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины – СНБО

09:34 23.07.2020
Вакцину от коронавируса вряд ли можно будет массово применять ранее 2021г. - ВОЗ

Вакцину от коронавируса вряд ли можно будет массово применять ранее 2021г. - ВОЗ

09:33 23.07.2020
В Украине 856 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 828 выздоровели, 17 новых жертв вируса

В Украине 856 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 828 выздоровели, 17 новых жертв вируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Резников указал, что в Минском процессе вернулись к приоритету решения вопроса безопасности и прекращения огня

Задержаны четыре участника группы криминального авторитета "Князя", действовавшей в трех областях Украины

Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно

Зеленский верит, что после подписания решения о прекращении огня на Донбассе всеми сторонами Нормандского формата с 27 июля этот режим будет действовать

ПОСЛЕДНЕЕ

Под Киевом в авто расстреляли бизнесмена Плекана

Российские наемники 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Украине придерживаться соглашений трехсторонней контактной группы

В Киеве на ул. Славгородская 24 июля частично ограничат движение транспорта

КНР может заблокировать программу получения британского подданства для жителей Гонконга

В Харькове пресечена деятельность группы, под видом сотрудников СБУ требовавшей деньги с предпринимателей

В Турции назначили имамов для мечети Айя-София

Вице-спикер Рады призвала субъектов избирательного процесса приложить усилия для реализации гендерной квоты на предстоящих выборах

Европарламент раскритиковал решение саммита ЕС по бюджету и пригрозил не дать своего согласия

Зеленский считает, что поджог дома Шабунина обязательно должен быть расследован, а общество должно отказываться от подобных форм выяснения отношений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА