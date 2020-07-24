Российские наемники 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, потерь со стороны украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в пятницу.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Старогнатовки противник дважды применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из подствольных гранатометов российские наемники обстреляли позиции ООС вблизи Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Новотошковского, зафиксировано использование запрещенных минометов калибром 120-миллиметров. Вблизи Причепиловки и Орехово, противник вел огонь по украинским опорным пунктам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 23 июля ранено двое российских наемников.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", – сказано в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ООС у Старогнатовки противник трижды обстрелял из минометов калибра 120-мм и 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.