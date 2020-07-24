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07:15 24.07.2020

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Украине придерживаться соглашений трехсторонней контактной группы

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Генсек ООН призвал стороны конфликта в Украине придерживаться соглашений трехсторонней контактной группы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает стороны конфликта на Донбассе соблюдать договоренности, направленные на прекращения огня на востоке Украины, достигнутые в ходе заседания трехсторонней контактной группы.

"Он (генсек ООН - ИФ) призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые продолжают больше всего страдать от продолжающихся боевых действий", - говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что генсек ООН настоятельно призывает все заинтересованные стороны принять дальнейшие меры в этом духе для обеспечения нового импульса в продолжающихся мирных усилиях "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.

Дюжаррик добавил, что Гутерреш призывает облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения, а также обеспечить прогресс в осуществлении Минских соглашений в соответствии с резолюцией 2202 (2015) Совета Безопасности.

Как сообщалось, накануне трехсторонняя Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон.

Теги: #украина #призыв #оон
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