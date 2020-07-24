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06:23 24.07.2020

В Киеве на ул. Славгородская 24 июля частично ограничат движение транспорта

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В Киеве на ул. Славгородская 24 июля частично ограничат движение транспорта

С 6:00 до 17:00 24 июля на ул. Славгородская в Киеве частично ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"На улице Славгородская начинают средний ремонт. Покрытие будут обновлять на части между улицами Кронштадтской и Брацлавской. Во время работ возможно перекрытие движения в направлении улицы Тростянецкой", – говорится в сообщении, обнародованном КГГА в четверг вечером, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Дорожники порекомендовали объезжать ремонтную зону по маршруту: ул. Славгородская - ул. Кронштадтская - Харьковское шоссе - ул. Брацлавская.

Теги: #киев #движение #ограничение
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