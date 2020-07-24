В Киеве на ул. Славгородская 24 июля частично ограничат движение транспорта

С 6:00 до 17:00 24 июля на ул. Славгородская в Киеве частично ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"На улице Славгородская начинают средний ремонт. Покрытие будут обновлять на части между улицами Кронштадтской и Брацлавской. Во время работ возможно перекрытие движения в направлении улицы Тростянецкой", – говорится в сообщении, обнародованном КГГА в четверг вечером, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Дорожники порекомендовали объезжать ремонтную зону по маршруту: ул. Славгородская - ул. Кронштадтская - Харьковское шоссе - ул. Брацлавская.