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01:42 24.07.2020

Вице-спикер Рады призвала субъектов избирательного процесса приложить усилия для реализации гендерной квоты на предстоящих выборах

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Вице-спикер Рады призвала субъектов избирательного процесса приложить усилия для реализации гендерной квоты на предстоящих выборах

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала субъектов избирательного процесса, Центризбирком, политические партии, общественные организации, которые наблюдают за выборами, приложить все усилия, чтобы гендерная квота в 40% на выборах была реализована.

      Об этом она заявила, открывая Украинский женский конгресс (online), который прошел в четверг, сообщают организаторы.

      "Мы с трудом завоевали гендерную квоту в 40% представителей одного пола в избирательных списках. Мы ожидаем, стремимся привлечь и побудить как можно больше женщин принять участие в этих выборах. Но мы также видим много препятствий на этом пути: неравные финансовые возможности, неуверенность, страх ", - сказала Кондратюк.

В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина приняла участие в дискуссионной платформе, посвященной созданию безопасных условий жизни во время пандемии.

"Из-за пандемии COVID-19 весь мир переживает кризис, который несет нагрузку для всего общества, однако женщины страдают от него больше из-за нынешнего неравенства. Украина не исключение", - сказала Стефанишина.

      По словам вице-премьера, в ближайший месяц правительство планирует создать координационную платформу, которая суммирует все эти вопросы, касающиеся кризисных явлений, связанных с неравенством мужчин и женщин по трудовым правам, по оплате труда, по отцовскому отпуску.

В свою очередь народный депутат Мария Ионова сообщила, что резолюция конгресса отображает большинство озвученных на нем проблем. Она выразили надежду, что "рекомендации будут указателем для органов власти, участников избирательного процесса, общественности".

      Следующий, четвертый, Украинский женский конгресс пройдет в декабре 2020 года в Киеве.

 

Теги: #квоты #рада #женщины #выборы
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