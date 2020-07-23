Зеленский считает, что поджог дома Шабунина обязательно должен быть расследован, а общество должно отказываться от подобных форм выяснения отношений

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что поджог дома главы правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина должен быть расследован, а украинское общество должно отказываться от нецивилизованных форм выяснения отношений.

"Буду очень откровенным. Родительский дом активиста Виталия Шабунина, что был цинично подожжен, - явный признак того, что наше общество так и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений. Не может перестать играть в демонстративное насилие", - написал он в четверг вечером на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что лично его это очень волнует и расстраивает.

"Да, я понимаю, что подобное случается и в других странах, но Украина, на мой взгляд, должна уже выходить из эпохи конфликтов", - считает он.

По его мнению, каждый такой случай бросает тень на репутацию государства, на украинские новые институты власти и особенно на правоохранительные органы.

"К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что, независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья. Это же аксиома для зрелых и цивилизованных стран", - подчеркнул он.

Зеленский убежден, что в этой ситуации необходимы оперативные и профессиональные ответы от тех же правоохранительных органов.

"И я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "и". Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот "кто-то" так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые действительно часто нарушают непростые вопросы общественного устройства", - заявил он.

Зеленский отметил, что искренне сочувствует Виталию Шабунину и всем тем согражданам, которые из-за своей гражданской позиции попадают в такие неприятные ситуации.

"Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так - найти и наказать. А мы - общество - все-таки должны научиться толерантному отношению к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно. "Общество диалога, а не общество насилия" - вот кредо, которое должно стать для нас аксиомой", - считает он.

Как сообщалось, 23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома. "На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал Шабунин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Активист отметил, что несколько недель назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.