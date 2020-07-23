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21:31 23.07.2020

ЕС призвал Беларусь освободить всех политических активистов

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ЕС призвал Беларусь освободить всех политических активистов

Европейский союз обеспокоен ситуацией в Беларуси перед президентскими выборами и сожалеет, что Минск не направил своевременное приглашение наблюдателям ОБСЕ.

"ЕС вновь выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения Белорусией основных свобод и, очевидно, произвольного исключения кандидатов из избирательного процесса", - говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) по итогам состоявшейся в четверг в Брюсселе специальной встречи старших должностных лиц ЕС и Беларуси.

На встрече обсуждались темы прав человека и демократии в предвыборном контексте.

"ЕС призвал Беларусь освободить всех произвольно задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокату, а также провести справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование во всех случаях", - отмечает ЕВС.

Выразив сожаление по поводу отсутствия на выборах наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, сторона ЕС призвала Минск "соблюдать международные избирательные стандарты на протяжении всей остальной части избирательного процесса".

Белорускую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Теги: #ес #выборы #беларусь
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