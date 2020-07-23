ЕС призвал Беларусь освободить всех политических активистов
Европейский союз обеспокоен ситуацией в Беларуси перед президентскими выборами и сожалеет, что Минск не направил своевременное приглашение наблюдателям ОБСЕ.
"ЕС вновь выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения Белорусией основных свобод и, очевидно, произвольного исключения кандидатов из избирательного процесса", - говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) по итогам состоявшейся в четверг в Брюсселе специальной встречи старших должностных лиц ЕС и Беларуси.
На встрече обсуждались темы прав человека и демократии в предвыборном контексте.
"ЕС призвал Беларусь освободить всех произвольно задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокату, а также провести справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование во всех случаях", - отмечает ЕВС.
Выразив сожаление по поводу отсутствия на выборах наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, сторона ЕС призвала Минск "соблюдать международные избирательные стандарты на протяжении всей остальной части избирательного процесса".
Белорускую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.