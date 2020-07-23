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20:23 23.07.2020

КСУ признал неконституционной норму об автоматическом распределении в госбюджет прибыли компании с госдолей

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КСУ признал неконституционной норму об автоматическом распределении в госбюджет прибыли компании с госдолей

Конституционный суд Украины признал неконституционной норму об автоматическом распределении в госбюджет прибыли компании с долей государства, сообщает пресс-служба суда на своем сайте.

"Предусмотренный абзацем восьмым части пятой статьи 11 закона ("Об управлении объектами государственной собственности" - ИФ) механизм "который состоит в обязательном направлении части чистой прибыли в госбюджет без волеизъявления участников хозяйственной организации, ограничивает их корпоративные права, в частности такую составляющую, как правомочность на участие в управлении хозяйственной организацией", - указано в решении суда от 22 июля 2020 года.

Согласно сообщению, соответствующее решение первый сенат КС принял по делу о конституционной жалобе АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Аванпост".

Как подчеркнул КС, Конституция Украины предусматривает гарантии защиты права собственности, которые распространяются на корпоративные права участника хозяйственной организации. Поэтому вмешательство в такие права должно быть обусловлено общественной необходимостью, осуществляться в соответствии с законом с соблюдением принципа верховенства права и единых конституционных принципов, обеспечивая разумное соотношение интересов каждого из участников правоотношений.

"Конституционный суд считает, что указанное нормативное регулирование ставит государство в привилегированное положение по сравнению с другими участниками хозяйственной организации государственного сектора экономики, то есть является дискриминационным", - указано в сообщении.

Как прокомментировал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, решение КС будет иметь серьезные последствия для выполнения государственного бюджета по доходам в части поступлений от прибыли государственных компаний.

Теги: #ксу #госкомпаний #дивиденды
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