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19:48 23.07.2020

На Харьковщине начальник отдела ГУ Госгеокадастра задержан при получении взятки – прокуратура

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На Харьковщине начальник отдела ГУ Госгеокадастра задержан при получении взятки – прокуратура

Начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области задержан при получении части денег, которые он требовал за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в частную собственности 10 га земли государственной формы собственности.

"Стоимость "услуги" составляла 12 тыс. долларов США. Чиновник разоблачен на получении первой части от общей суммы - 6 тыс. долларов", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины

Досудебное расследование проводят следователи Московского отдела полиции Харькова, оперативное сопровождение - УСБУ в области. Процессуальное руководство - Харьковская местная прокуратура.

Теги: #взятка #госгеокадастр
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