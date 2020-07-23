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19:45 23.07.2020

Полиция Киева за день проверила четыре сообщения об обнаружении подозрительных пакетов и одно - о минировании автомобиля

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Полиция Киева за день проверила четыре сообщения об обнаружении подозрительных пакетов и одно - о минировании автомобиля

Специалисты взрывотехнической службы полиции Киева за день проверили четыре сообщения об обнаружении подозрительных пакетов и одно - о минировании автомобиля, никаких опасных предметов или веществ не обнаружено, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"В течение сегодняшнего дня специалисты профильных служб пять раз выезжали для проверки информации об угрозе безопасности граждан. Первое сообщение поступило в 10:14 о том, что у торгового центра в Оболонском районе столицы заминирован автомобиль. Во время тщательной проверки автомобиля и прилегающей территории взрывотехники не обнаружили никаких опасных предметов", - рассказали в полиции.

Кроме того, отмечается, что еще четыре сообщения касались выявления гражданами неизвестных пакетов или чемоданов на территории Деснянского, Дарницкого, Оболонского и Шевченковского районов столицы. Опасных веществ или предметов в них также не обнаружено.

"Сведения по этим фактам зарегистрированы в территориальных управлениях полиции и проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, столичная полиция усилила меры безопасности в городе. Правоохранители патрулируют улицы города, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, вокзалы.

Теги: #киев #проверка #минирование
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