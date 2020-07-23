События

19:42 23.07.2020

На Харьковщине задержана группа, похитившая местного жителя и требовавшая за него выкуп

1 мин читать
На Харьковщине задержана группа, похитившая местного жителя и требовавшая за него выкуп

В Гоптовке Харьковской области правоохранители задержали трех мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве выкупа за него.

"В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц похитила и незаконно лишила свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Мужчины требовали от отца заложника 20 тыс.долларов за освобождение его сына и несовершение насилия в отношении него", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Подозреваемых задержали при передаче денег, которые они требовали. Заложник освобожден.

Досудебное расследование ведут следователи Лозовского отдела полиции, оперативное сопровождение - управление стратегических расследований и управление уголовного розыска в Харьковской области. Процессуальное руководство - Лозовская местная прокуратура.

Теги: #похищение #правонарушители
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:38 15.07.2020
Похищенный в Киеве 1 июля предприниматель освобожден - Аваков

Похищенный в Киеве 1 июля предприниматель освобожден - Аваков

00:39 31.05.2020
На админгранице с временно оккупированным Крымом похищен военнослужащий ВСУ

На админгранице с временно оккупированным Крымом похищен военнослужащий ВСУ

16:06 19.05.2020
Участникам банды, которые 15 мая в Покровске похитили и пытали ветерана АТО, выдвинуто подозрение

Участникам банды, которые 15 мая в Покровске похитили и пытали ветерана АТО, выдвинуто подозрение

01:29 13.05.2020
В Одессе арестованы злоумышленники, которые трое суток удерживали заложника, вымогая у него перевода денег и переписи на них имущества

В Одессе арестованы злоумышленники, которые трое суток удерживали заложника, вымогая у него перевода денег и переписи на них имущества

12:47 07.05.2020
В Киевской области задержали банду действующих правоохранителей, похищавших предпринимателей с целью выкупа

В Киевской области задержали банду действующих правоохранителей, похищавших предпринимателей с целью выкупа

19:30 18.03.2020
СБУ предотвратила похищение с целью получения выкупа экс-судьи Высшего хозсуда

СБУ предотвратила похищение с целью получения выкупа экс-судьи Высшего хозсуда

14:57 10.03.2020
Правоохранители задержали подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

Правоохранители задержали подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

19:09 12.02.2020
В Киеве женщина пыталась похитить ребенка в метро

В Киеве женщина пыталась похитить ребенка в метро

15:59 16.11.2019
В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко, сообщают СМИ. Советник Зеленского опровергает это

В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко, сообщают СМИ. Советник Зеленского опровергает это

19:38 25.10.2019
Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую в похищении ребенка в Коцюбинском - СМИ

Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую в похищении ребенка в Коцюбинском - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников указал, что в Минском процессе вернулись к приоритету решения вопроса безопасности и прекращения огня

Задержаны четыре участника группы криминального авторитета "Князя", действовавшей в трех областях Украины

Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно

Зеленский верит, что после подписания решения о прекращении огня на Донбассе всеми сторонами Нормандского формата с 27 июля этот режим будет действовать

Суд арестовал "луцкого террориста" без права внесения залога

ПОСЛЕДНЕЕ

На Харьковщине начальник отдела ГУ Госгеокадастра задержан при получении взятки – прокуратура

Полиция Киева за день проверила четыре сообщения об обнаружении подозрительных пакетов и одно - о минировании автомобиля

В Днепропетровской области автобус слетел в кювет и перевернулся, пострадали 15 человек - полиция

Правоохранители Киева проводят следственные действия в рамках расследования смерти руководителя "Дома милосердия", он пролежал мертвым не менее 5 суток - полиция

Сторонники разных версий ситуации в Луцке политически пристрастны, - Фесенко

Полиция Киевской области предотвратила незаконное перемещение 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов из зоны ЧАЭС

В Днепропетровской области автобус слетел в кювет и перевернулся, пострадали 12 человек

Для задержания злоумышленника, взявшего в Полтаве заложника, работает оперативный штаб

В Харькове неизвестный, угрожая палкой, ограбил отделение "Укрпошты" и скрылся - полиция

Объявленное с 27 июля перемирие покажет политическую волю сторон к установлению мира на Донбассе – Таран

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА