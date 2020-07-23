На Харьковщине задержана группа, похитившая местного жителя и требовавшая за него выкуп

В Гоптовке Харьковской области правоохранители задержали трех мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве выкупа за него.

"В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц похитила и незаконно лишила свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Мужчины требовали от отца заложника 20 тыс.долларов за освобождение его сына и несовершение насилия в отношении него", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Подозреваемых задержали при передаче денег, которые они требовали. Заложник освобожден.

Досудебное расследование ведут следователи Лозовского отдела полиции, оперативное сопровождение - управление стратегических расследований и управление уголовного розыска в Харьковской области. Процессуальное руководство - Лозовская местная прокуратура.