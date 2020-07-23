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19:12 23.07.2020

Правоохранители Киева проводят следственные действия в рамках расследования смерти руководителя "Дома милосердия", он пролежал мертвым не менее 5 суток - полиция

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Правоохранители Киева проводят следственные действия в рамках расследования смерти руководителя "Дома милосердия", он пролежал мертвым не менее 5 суток - полиция

В Киеве правоохранители проводят следственные действия в рамках расследования смерти руководителя "Дома милосердия", об исчезновении которого стало известно 19 июля, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, об исчезновении 39-летнего мужчина 19 июля сообщила его жена. По ее словам, супруг 16 июля уехал на машине в город Днепр и с тех пор на связь не выходил.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, полицейские начали устанавливать местонахождение пропавшего. Так, 21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили правоохранители.

"На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные: осмотрели помещения, тело мужчины, пообщались со свидетелями. Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи", - говорится в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

После судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе выявили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение экспертиз.

"Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. К тому же, владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не пропало. Также благодаря проведенным мероприятиям правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель предоставил важные показания для следствия", - добавили правоохранители.

Кроме того, полиция подчеркнула, что пятна на мебели, о которых ранее писали в СМИ, появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, поскольку мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов по Цельсию.

"Перед тем, как позволить владельцу зайти в квартиру, эксперты отобрали необходимые биологические материалы для проведения экспертных исследований. Для установления окончательной причины смерти мужчины назначен ряд необходимых экспертиз", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, в квартире в Киеве нашли мертвым руководителя ОО "Дом милосердия" Алексея Кучапина.

ОО "Дом милосердия" занимается помощью бездомным и инвалидам.

Теги: #киев #расследование #смерть
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