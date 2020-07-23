События

19:07 23.07.2020

Сторонники разных версий ситуации в Луцке политически пристрастны, - Фесенко

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Сторонники разных версий ситуации в Луцке политически пристрастны, - Фесенко

Все конспирологические версии вокруг спецоперации по освобождению заложников в Луцке безосновательны, но поддерживаются людьми согласно их политических предпочтений. Об этом политолог Владимир Фесенко заявил на своей странице в соцсети Facebook.

"По поводу конспирологических версий о ситуации с луцким террористом - у сторонников конспирологии доминирует сугубо политическая мотивация, она определяет и выбор желаемой версии", - отметил он.

Политолог также отметил, что инициаторы различных домыслов и версий не опираются на фактаж: "Мне это все напоминает конспирологию о том, что башни-близнецы в Нью-Йорке взорвали сами американцы. И бессмысленно все это опровергать с помощью рациональных аргументов. Кто хочет верить в конспирологические теории, - будут верить в них, несмотря ни на что", - подчеркнул Фесенко.

Как сообщалось, 21 июля В Луцке местный житель захватил автобус с двумя десятками пассажиров. В результате спецоперации полицейских все заложники были освобождены, злоумышленник обезврежен и задержан.

 

Теги: #заложники #мнение #террорист #луцк
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