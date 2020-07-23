Объявленное с 27 июля перемирие покажет политическую волю сторон к установлению мира на Донбассе – Таран

У Украины есть политическая воля к прекращению огня на востоке страны, и перемирие, о котором ранее договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), предоставляет возможность продемонстрировать такую волю, заявил министр обороны Украины Андрей Таран

"Этот документ, согласованный вчера, как раз и дает возможность всем показать свою политическую волю. У нас в Украине такая политическая воля действительно есть. Надеюсь, что другая сторона также сможет показать наличие политической воли", - сказал Таран журналистам на совместном с президентами Украины и Швейцарии брифинге в Луганской области в четверг.

"У Украины есть военно-политически, в первую очередь, у президента, такая воля есть. Посмотрим, чем нам ответит другая сторона", - добавил глава оборонного ведомства.

В то же время он подчеркнул, что "мы не собираемся ждать, пока нас будут убивать". "Существует ст.51 Устава ООН, которая дает право защищаться. Но речь сейчас идет о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон", - сказал Таран.

Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.