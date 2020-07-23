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18:05 23.07.2020

Резников указал, что в Минском процессе вернулись к приоритету решения вопроса безопасности и прекращения огня

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Резников указал, что в Минском процессе вернулись к приоритету решения вопроса безопасности и прекращения огня

Вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников указал, что в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вернулись к приоритету решения, в первую очередь, вопроса прекращения огня и создания условий безопасности, чего не было в предыдущие годы.

"Прорыв в том, что до этого существовал нарратив, что сначала политические договоренности, а потом всё остальное. Так, по крайней мере, доминировала Российская Федерация в предыдущих переговорах. Мы вернулись к приоритету – условия безопасности в первую очередь. Это пункт первый комплекса мер Минских соглашений. Сначала безопасность, сначала режим тишины, прекращения огня, а потом – всё остальное. В этом главная новость", - сказал он на брифинге в четверг в Станице Луганской.

Теги: #ткг #резников
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