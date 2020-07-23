События

17:50 23.07.2020

Президент Швейцарии отметила важность дороги Северодонецк-Станица Луганская

1 мин читать
Президент Швейцарии отметила важность дороги Северодонецк-Станица Луганская

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга отметила важность восстановления дороги Северодонецк-Станица Луганская, которая имеет большое гуманитарное и экономическое значение для людей по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.

"Дорога, которая ведет отсюда в направлении Северодонецка, скоро будет восстановлена. Она имеет большое гуманитарное значение и экономическое значение, в первую очередь, для людей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения, и ежедневно пользуются этой дорогой. Нельзя забывать об этих людях. Еще я хотела бы сказать, что самую лучшую ежевику, которуя я ела в своей жизни, я ела сегодня здесь", - сказала она на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Станице Луганской.

Теги: #станица_луганская #оос #дорога #соммаруга
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 23.07.2020
Объявленное с 27 июля перемирие покажет политическую волю сторон к установлению мира на Донбассе – Таран

Объявленное с 27 июля перемирие покажет политическую волю сторон к установлению мира на Донбассе – Таран

17:51 23.07.2020
Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно

Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно

17:31 23.07.2020
Российские наемники дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет

Российские наемники дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет

12:09 23.07.2020
Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы на временно оккупированные территории – президент Швейцарии

Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы на временно оккупированные территории – президент Швейцарии

07:15 23.07.2020
Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

17:51 22.07.2020
Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду

13:41 22.07.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

13:40 22.07.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

12:58 22.07.2020
Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

12:46 22.07.2020
Поджог техники, задействованной на строительстве новой дороги в Харькове, - попытка навредить деловому имиджу города – заявление

Поджог техники, задействованной на строительстве новой дороги в Харькове, - попытка навредить деловому имиджу города – заявление

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников указал, что в Минском процессе вернулись к приоритету решения вопроса безопасности и прекращения огня

Задержаны четыре участника группы криминального авторитета "Князя", действовавшей в трех областях Украины

Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно

Зеленский верит, что после подписания решения о прекращении огня на Донбассе всеми сторонами Нормандского формата с 27 июля этот режим будет действовать

Суд арестовал "луцкого террориста" без права внесения залога

ПОСЛЕДНЕЕ

Для задержания злоумышленника, взявшего в Полтаве заложника, работает оперативный штаб в составе СБУ, полиции и прокуратуры

В Харькове неизвестный, угрожая палкой, ограбил отделение "Укрпошты" и скрылся - полиция

Резников указал, что в Минском процессе вернулись к приоритету решения вопроса безопасности и прекращения огня

Задержаны четыре участника группы криминального авторитета "Князя", действовавшей в трех областях Украины

Полтавский полицейский, который был захвачен в заложники, сейчас чувствует себя хорошо, спецоперация продолжается

Зеленский верит, что после подписания решения о прекращении огня на Донбассе всеми сторонами Нормандского формата с 27 июля этот режим будет действовать

Суд арестовал "луцкого террориста" без права внесения залога

"Луцкий террорист" в суде по мере пресечения: ждите новостей намного интереснее

Захвативший заложника в Полтаве покинул машину посреди дороги и скрылся в лесопосадке, заложник невредим

Суд отпустил ветерана АТО и активиста Погребиского под личные обязательства и поручительство нардепов от "Евросолидарности"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА