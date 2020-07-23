Президент Швейцарии отметила важность дороги Северодонецк-Станица Луганская

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга отметила важность восстановления дороги Северодонецк-Станица Луганская, которая имеет большое гуманитарное и экономическое значение для людей по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.

"Дорога, которая ведет отсюда в направлении Северодонецка, скоро будет восстановлена. Она имеет большое гуманитарное значение и экономическое значение, в первую очередь, для людей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения, и ежедневно пользуются этой дорогой. Нельзя забывать об этих людях. Еще я хотела бы сказать, что самую лучшую ежевику, которуя я ела в своей жизни, я ела сегодня здесь", - сказала она на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Станице Луганской.