События

17:41 23.07.2020

Полтавский полицейский, который был захвачен в заложники, сейчас чувствует себя хорошо, спецоперация продолжается

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Правоохранитель, которого в четверг в Полтаве злоумышленник взял в заложники под угрозой подрыва гранаты, чувствует себя хорошо, спецоперация по задержанию подозреваемого продолжается, сообщил глава Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов.

"Только по телефону пообщался с полковником полиции Виталием Шияном. Поблагодарил его за мужество. Его поступок - это поступок настоящего офицера. Виталий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности. Спецоперация продолжается", - написал глава ОГА в своем Телеграмм-канале.

Как сообщалось, в Полтаве в четверг утром была начата спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники. После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

Полиция сообщила, что злоумышленник является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке, заложник невредим.

Теги: #заложник #полиция #спецоперация #полтава
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