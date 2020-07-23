События

17:31 23.07.2020

Российские наемники дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет

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Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины в четверг, 23 июля, с начала суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов потерь в рядах Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

При этом на всех трех участках разведения сил и средств обстрелов не было.

Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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